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14:22

Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год

мэр Москвы Сергей Собянин фестивали праздники

14:22

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год.

"Мало где празднуют Новый год дважды. Мы это делаем с большим удовольствием. В городе будет много интересного: от классической музыки до колядок", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Он также напомнил, что 13 января – последний день фестиваля "Путешествие в Рождество". Мероприятия начались 14 декабря на 78 площадках города. Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении фестиваля.

Ранее глава департамента культуры Александр Кибовскийотметил, что новый 2019 год на площадках фестиваля встретили 6,4 миллиона человек. Всего в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона горожан и гостей столицы.

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