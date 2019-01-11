7 ресторанов для встречи Старого Нового года

Традиционный оливье, азиатский бранч, авторские сеты и живая музыка – семь мест, чтобы догнать новогоднее настроение, если 1 января его не хватило.

Дружба

Большой ресторан на Трехгорке, где развлекательная программа – самая важная часть концепции. Место как раз, чтобы отметить праздник, да еще и в большой компании. Каждую пятницу и субботу с 21:00 здесь проходит иммерсивное представление – никто заранее не скажет, у какого стола оно начнется, может, как раз около вашего, а в 22:30 заступают музыканты. Меню праздничного ужина можно составить в духе традиций: оливье с языком или вареной колбасой, салат с ростбифом, блинный пирог с семгой, мясная или рыбная тарелка на компанию, лопатка ягненка на двоих или фирменные колбасы и сосиски. Закуски и салаты обойдутся в 400-1500 рублей в зависимости от размера порции, горячее – в 500-1500. Развлечения идут бесплатно приятным бонусом.

Рочдельская, 15, строение 30

Колбасный цех

Центральная часть меню – отварные сосиски и колбасы на гриле собственного приготовления. Но это не значит, что вы не можете устроить себе праздничное застолье и с более широким размахом. Во-первых, прекрасный оливье с говяжьим языком, во-вторых, большой выбор мяса: стейки, целые отрубы, ребрышки, лопатка, бургеры и прочее. Обязательно закажите колбасу мергез из баранины, купаты из мраморной говядины или чоризо фреско. Специального шоу к праздникам не обещают, зато сможете немного сэкономить – до конца января здесь действует акция. По специальной цене подают трио блюд: оливье, сибас с брокколи и наполеон обойдутся в 1000 рублей, а цезарь с курицей, стейк мясника и ореховый пирог – в 1500. Неплохой набор, чтобы отпраздновать в узком кругу. Для большой компании, конечно, сразу бараний бок с розмарином. Запивать просекко, в эти выходные цена на него 250 рублей за бокал.

Кутузовский проспект, 12

Black Thai

Экзотический план для тех, кто в Новый год не уезжал дальше Подмосковья – отправляйтесь в ресторан паназиатской кухни. Ажиотаж вокруг него немного улегся со времени открытия, но на ближайшие выходные стол все-таки лучше забронировать. Тем более что по воскресеньям здесь проходит бранч, да еще и с детской анимационной программой. Стоимость неограниченного бранча – 2500 рублей на человека.

По меню обязательно закажите спринг-роллы, причем сразу ассорти свежих и жареных, древесные грибы, жареные в кляре баклажаны, лапшу или рис по-сингапурски. Стоимость блюд умещается в 300-600 рублей за закуски и в 500-1000 за горячее. Запивать рекомендуем коктейлями – выбор авторских напитков здесь большой. И пока еще праздники не пронеслись без оглядки, попробуйте что-то из мандаринового меню – как раз под настроение!

Большой Путинковский переулок, 5

Матрешка

Красивый русский ресторан, где не скучные пельмени с селедкой, а оригинальные рецепты и блюда шефа Влада Пискунова. В эту пятницу и воскресенье выступает шоу-оркестр "Русский стиль". Кроме того, с 1 по 31 января здесь, как и в других ресторанах Maison Dellos, идет пора Set-O-mania – отличный авторский сет можно заказать всего за 1850 рублей. Отличное решение для праздника, например, на четверых, тем более что сеты совсем не микроскопические, а некоторые блюда отлично делятся на двоих.

В этом сезоне шеф Матрешки вдохновлялся русской культурой – опера и балет стали основой для блюд, да и сами они получились тонкими и изящными. Мусс из щуки и лосося с ванильным соусом и "снегом" из хрена и огурца, филе сазана с грибами по-строгановски, филе цесарки, запеченное на кедровой дощечке в печи или ореховая меренга с шоколадным кремом и клюквой в сахаре – все это посвящение великим музыкальным произведениям русских композиторов.

Кутузовский проспект, 2/1, строение 6

Карлсон

Отсюда открывается прекрасный вид и пока не сняли новогоднее убранство, город за окном будет празднично сиять огнями. Да и внутри под стеклянной крышей ресторана еще стоит пышно украшенная ель. Второй плюс – большая детская программа с мастер-классами и анимацией, которая по воскресеньям стартует в 13:00. Третий – понятная всем итальянская еда и блюда на гриле, они составляют основу меню.

Для праздничного застолья берите салат с камчатским крабом, теплый салат с тунцом и авокадо, томленое говяжье ребро или утиную ножку, молодого козленка с запеченным бородинским картофелем. Или закажите что-то из специального меню от шефа, например, ригатони с лесными грибами и пармской ветчиной, молочную телятину с артишоками, равиоли с тигровыми креветками. И обязательно десерт: земляничный пирог, чизкейк с белыми грибами. С учетом прекрасной панорамы и качества еды, стоимость вполне адекватная: закуски и салаты в среднем по 500-800 рублей, горячее – 700-1500.

Овчинниковская набережная, 20, строение 1

Blush

Бар между Сретенкой и Сухаревской – беспроигрышный вариант для праздника налегке, без тазиков салата. Поскольку игристое – атрибут важный для праздника, на этих выходных креманы и просекко будут литься рекой. С 11 до 13 января даже можно купить билет на безлимитный алкоголь за 1500 рублей.

Для простоты набирайте закусок в стол: сыровяленое мясо, сыры, брускетты, например, с ростбифом, артишоки и помидоры, запеченную морковь и свеклу с козьим сыром. Следом легкое горячее – осьминог с картофелем, говяжий язык с романо и белая треска с мидиями. Закуски обойдутся рублей в 350-650, горячее – 500-1000.

Даев переулок, 2

Humans Seafood Bar

Вариант для самых пунктуальных, кто хочет отметить праздник именно 14 января. Помимо меню а-ля карт, предлагают плато с устрицами и морскими ежами: на двоих по 2490 рублей и на четверых по 4890. Каждому гостю в придачу к плато – бокал игристого.

Если вы все-таки предпочитаете продукты, приготовленные на огне, здесь стоит заказать ризотто или спагетти Фрутти-ли-Маре с морепродуктами, мини-кальмаров на гриле или рыбу из внушительного списка. Паста или ризотто станет в довольно умеренные 600-800 рублей, а рыба обойдется около 1500 за хорошую порцию.

Малая Бронная, 10

Елена Полякова