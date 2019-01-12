Старый Новый год в Москве: чем заняться, где отметить

Спектакли "Золотой маски" для всей семьи, ретровечеринка на ВДНХ и старое доброе кино – выбираем развлечения для праздника.
На улице
13 января в рамках закрывающегося в эти выходные "Путешествия в Рождество" фестиваль "Золотая Маска" покажет несколько ярких спектаклей для всей семьи. Театр кукол "Барабашка" из Нижневартовска представит сказку о Морозко. Хакасский театр кукол "Сказка" из Абакана расскажет, как встречают Новый год Муми-тролли. Наконец, Театр кукол "Карабаска" из Перми познакомит со своей версией "Ночи перед Рождеством". Площадки разбросаны по всему городу, ищите ту, что ближе к дому.
"Морозко" – 13 января в 17:00, Бульвар Дмитрия Донского, 11
"Муми-тролли и Новый Год" – 13 января в 16:00 и 18:00, Хачатуряна, 13
"Ночь перед Рождеством" – 13 января в 16:00 и 18:00, Митинская, 31
Все бесплатно
На ВДНХ
Гости катка "Ракета" перенесутся в 50-е годы прошлого века и даже встретятся с Элвисом Пресли, который научит всех желающих двигаться в зажигательной рок-н-ролльной манере. Кроме того, будет квест с мейкап-студией и запуском пластинок. В качестве призов – ретроаксессуары, а также возможность разместить свою именную звезду на импровизированной аллее славы.
В павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет еще одна ретровечеринка – в традициях "Голубого огонька". Гвоздь программы – ансамбль "Юность" с хитами советской эстрады.
Каток "Ракета", Проспект Мира, 119
13 января в 17:30
Взрослый билет – 450 рублей, детский – 200 рублей
Павильон "Рабочий и колхозница", Проспект Мира, 123Б
13 января в 20:00
Бесплатно, нужна регистрация
В Большом зале консерватории
Государственный духовой оркестр России и солисты московских театров подготовили праздничную программу из советских киношлягеров. Зрителям раздадут тексты песен – разрешается петь вслух! Обратите внимание на позднее начало концерта – как раз к староновогодней ночи.
МГК им. П.И. Чайковского, Большая Никитская, 13/6
13 января в 22:30
Билеты от 650 рублей
В музее
"История новогодней игрушки" в Центре Гиляровского – обаятельная камерная выставка, как раз подходящая случаю. Ангелы, космонавты, овощи-фрукты и другие елочные украшения из детства – и вашего, и ваших бабушек. Если еще не были, сходите, выставка работает последние дни.
Центр Гиляровского, Столешников переулок, 9, строение 5
До 13 января
Бесплатно
Дома
Видео: YouTube/Первый Хуторской
Самый традиционный из всех возможных вариантов – просмотр "Старого Нового года", комедии Наума Ардашникова и Олега Ефремова 1980 года о двух очень разных советских семьях.
Максим Тувим