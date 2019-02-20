Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:32

Американцы стали чаще приезжать в Россию

туризм

09:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/shuterdima

Свыше 337,4 тысячи американцев побывали в России в 2018 году. По данным пограничной службы ФСБ, это на 13% больше показателей 2017 года, когда количество приехавших граждан США составило 293 тысячи, передает RT.

Отмечается, что в основном жители Штатов едут в Россию в качестве туристов. Частные визиты совершили 72 тысячи человек, а деловые поездки – 34 тысячи.

Вопреки всему, что связано с геополитикой, США последние несколько лет остаются в числе лидеров среди стран, граждане которых чаще всего приезжают в Россию. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, это объясняется развитием инфраструктуры, большим выбором пакетных туров и крупными мероприятиями.

Представитель АТОР добавил, что транссибирские маршруты пользуются особой популярностью у заокеанских гостей. Помимо этого, американцам не чужд познавательно-экскурсионный туризм, охватывающий исторические города и музеи.

Специально к Всемирному дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля, эксперты назвали лучшие экскурсионные направления туризма в России. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика