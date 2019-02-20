Американцы стали чаще приезжать в Россию

Свыше 337,4 тысячи американцев побывали в России в 2018 году. По данным пограничной службы ФСБ, это на 13% больше показателей 2017 года, когда количество приехавших граждан США составило 293 тысячи, передает RT.
Отмечается, что в основном жители Штатов едут в Россию в качестве туристов. Частные визиты совершили 72 тысячи человек, а деловые поездки – 34 тысячи.
Вопреки всему, что связано с геополитикой, США последние несколько лет остаются в числе лидеров среди стран, граждане которых чаще всего приезжают в Россию. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, это объясняется развитием инфраструктуры, большим выбором пакетных туров и крупными мероприятиями.
Представитель АТОР добавил, что транссибирские маршруты пользуются особой популярностью у заокеанских гостей. Помимо этого, американцам не чужд познавательно-экскурсионный туризм, охватывающий исторические города и музеи.
Специально к Всемирному дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля, эксперты назвали лучшие экскурсионные направления туризма в России. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.
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