Москва и Подмосковье вошли в тройку лучших направлений для экскурсионного отдыха в РФ

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Накануне Всемирного дня экскурсовода, отмечаемого 21 февраля, аналитическое издание "ТурСтат" представило лучшие экскурсионные направления туризма в России, передает Агентство "Москва".

Как сообщает агентство "ТурСтат", Москва и Московская область вошли в тройку лучших направлений для экскурсионного отдыха в России.



В пятерке лучших направлений для туристических маршрутов лидирует Санкт-Петербург. За этот город отдали 30% голосов. Далее расположились Москва, Московская, Ярославская и Тульская области. За Москву и Подмосковье проголосовали 15% опрошенных, за Тульскую и Ярославскую области – по 11%.

Сообщается, что экскурсионный туризм в России, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами, составляет более 15 миллионов поездок и туров в год.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в пятерку самых романтичных городов России. По данным "ТурСтата", романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более 5 миллионов поездок в год.