Москва попала в пятерку самых романтичных городов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вошла в пятерку самых романтичных городов России, сообщает пресс-служба аналитического агентства "ТурСтат".

По результатам интернет-опроса, в топ попали Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург. 60% респондентов назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом страны. За город-курорт Сочи и Владивосток проголосовали по 9%, за Казань – 7%, за Москву и Екатеринбург – по 5%.

В "ТурСтате" отметили, что романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более пяти миллионов поездок в год.

На катке "Ракета" на ВДНХ в День влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Для гостей также подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.

По случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня.

Специальную программу подготовил и Московский зоопарк. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.

В парке "Зарядье" главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев прочитает лекцию "Интимная близость: как жить без инфекций". Всего в столице в феврале состоится более 50 мероприятий для влюбленных и тех, кто ищет вторую половинку.