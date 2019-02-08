Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:10

С милым рай: сколько стоит ужин в ресторане в День святого Валентина

общество экономика

15:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/luckybusiness

Ужин на двоих в День всех влюбленных обойдется жителям Подмосковья в среднем в 3,5-4 тысячи рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства потребительского рынка и услуг.

В Московской области открыто около двух тысяч ресторанов и кафе. Они предлагают тематические ужины, в том числе и в честь 14 февраля.

Дороже всего обойдется поход в ресторан в Подольске, Одинцове, Химках и Балашихе. В стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и набор алкогольных напитков.

На катке "Ракета" на ВДНХ в День влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Для гостей также подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.

Специальную программу к празднику подготовил и Московский зоопарк. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.

По случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня.

В парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство" главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев прочитает лекцию "Интимная близость: как жить без инфекций".

Читайте также

общество экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика