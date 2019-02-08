С милым рай: сколько стоит ужин в ресторане в День святого Валентина

Ужин на двоих в День всех влюбленных обойдется жителям Подмосковья в среднем в 3,5-4 тысячи рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства потребительского рынка и услуг.
В Московской области открыто около двух тысяч ресторанов и кафе. Они предлагают тематические ужины, в том числе и в честь 14 февраля.
Дороже всего обойдется поход в ресторан в Подольске, Одинцове, Химках и Балашихе. В стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и набор алкогольных напитков.
На катке "Ракета" на ВДНХ в День влюбленных пройдет конкурс на самый долгий поцелуй. Для гостей также подготовили интерактивную площадку с колесом "LOVE IS…", повернув которое каждый сможет получить памятный подарок. Кроме того, влюбленные смогут прогуляться по праздничной аллее. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.
Специальную программу к празднику подготовил и Московский зоопарк. Впервые за эту зиму можно будет стать свидетелями массовых показательных кормлений животных.
По случаю Дня святого Валентина Останкинскую башню подсветят розовым и красным цветами. Подсветку можно будет увидеть из любой точки города, где заметна башня.
В парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство" главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев прочитает лекцию "Интимная близость: как жить без инфекций".
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