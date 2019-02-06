Лекция о здоровье для влюбленных пройдет в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Лекция "Интимная близость: как жить без инфекций" пройдет 14 февраля в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ее прочитает главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Николай Потекаев. Начало в 19:00.
Он расскажет о видах инфекций, передаваемых половым путем, о контрацептивах, о том, при каких симптомах следует обратиться к врачу и какие анализы покажут наличие инфекций.
Как пояснил Потекаев, инфекции, передающиеся половым путем, помимо прочего, опасны осложнениями. Последствия могут быть особенно неприятны, если болезнь вовремя не начать лечить. Внимание к необычным проявлениям и своевременное обращение к врачу важно и по отношению к своему здоровью, и по отношению к здоровью партнера, отметил специалист.
Вход свободный, но нужно зарегистрироваться. Трансляцию лекции проведут в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.
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