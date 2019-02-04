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Виталий Милонов назвал День всех влюбленных днем распродажи нижнего белья и носков. Депутат призвал не праздновать его в школах, отметив, что День святого Валентина уже давно перестал быть христианским праздником.

"Надо понимать, что День всех влюбленных превратился в день распродажи нижнего белья в магазинах, в гипермаркетах, день распродажи духов, всяких носков, подарков и так далее. Это не более чем просто коммерческий день", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Он заявил, что День всех влюбленных уже давно превратился из христианского праздника в праздник супермаркетов и сетей потребления. Милонов также отметил, что россиянам стоит прекратить заимствовать праздники других народов, культур, религий.

Как сообщалось ранее, в этом году в День святого Валентина, 14 февраля, в столице поженятся 288 пар. Праздник в этом году выпал на четверг – не самый популярный день среди молодоженов города. Обычно в середине рабочей недели заключают меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение – романтические даты, в числе которых День святого Валентина и День семьи, любви и верности.

По данным Ассоциации российских флористов, к 14 февраля за букет роз мужчинам придется отдать 3–4 тысячи рублей, за один цветок – 150–250 рублей, в зависимости от длины стебля. При этом в ассоциации отметили, что именно букеты в этот праздник россияне дарят редко, чаще просто выбирают красные розы или другие цветы красного цвета. Популярные раньше букеты из 101 розы сейчас заказывают реже. Стоят они в районе 10–15 тысяч рублей.