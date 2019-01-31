Более 50 мероприятий для влюбленных пройдут в феврале

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 50 мероприятий пройдет в столичных библиотеках и культурных центрах в феврале для влюбленных и тех, кто ищет свою половину, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут послушать живую музыку, научиться танцевать танго, а также сходить на быстрые свидания.

14 февраля с 20:00 до 22:00 состоится вечер быстрых свиданий в культурном центре "Вдохновение" по адресу: Литовский бульвар, дом 7. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 13 февраля.

В библиотеке имени Тургенева в День всех влюбленных с 14:00 до 18:00 пройдет концерт. Библиотека находится по адресу: Бобров переулок, дом 6, строение 2.

16 февраля в библиотеке имени Б.А. Лавренева с 15:00 до 17:00 также можно будет послушать классическую музыку и русские романсы, которые исполнят солисты Московского дома романса. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Средняя Первомайская, дом 38/7.

Музыкальную программу под названием "Музыка России и Испании – притяжение противоположностей" подготовили в библиотеке имени И.А. Бунина по адресу: улица 1905 года, дом 3. Мероприятие пройдет 17 февраля с 14:00 до 16:00.

16 февраля с 19:00 до 20:30 в культурном центре "Москворечье" пройдет мастер-класс по аргентинскому танго. Центр расположен по адресу: Каширское шоссе, дом 52.

Полный список мероприятий, которые пройдут в библиотеках и культурных центрах по случаю Дня всех влюбленных

Ранее сообщалось, что на 14 февраля подали более 300 заявлений на регистрацию брака. Также датами для женитьбы, на которые ожидается повышенный спрос, являются День семьи, любви и верности и День города.