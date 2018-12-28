Москва стала самым популярным городом России у туристов с начала года

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Москва возглавила рейтинг самых популярных у туристов городов России в 2018 году, передает Агентство "Москва", ссылаясь на исследование аналитического агентства "ТурСтат".

Согласно полученным данным, в первую пятерку городов России, популярных у туристов, вошли Москва (более 23 миллионов туристов), Санкт-Петербург (более 8 миллионов), Сочи (более 6 миллионов), Казань и Владивосток – более 3 миллионов туристов.

В первую пятерку российских регионов, имеющих успех у туристов, вошли Краснодарский край – более 16 миллионов туристов, Московская область – 15 миллионов, Республика Крым – 6 миллионов, Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область – более 5 миллионов туристов.

В "ТурСтате" добавили, что число туристов в России в 2018 году составило более 60 миллионов, включая более 5 миллионов иностранных туристов, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Главной причиной роста туризма в стране называется прошедший в 11 городах России чемпионат мира по футболу.

Ранее Сергей Собянин заявил журналистам, что Москва может побить свой прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. По словам мэра, "рекорд нам обеспечен и российских, и зарубежных туристов", даже несмотря на то, иностранные СМИ нередко пытаются отговорить путешественников от поездок в Россию.

В этом году все гостиницы забронированы на 100%, билеты на авиарейсы, поезда и междугородние автобусы в Москву раскуплены. Если раньше перед новогодними праздниками оставалось примерно 30–40% билетов, то теперь почти ни одного, уточнил Собянин.