Москва готовится побить прошлогодий рекорд гостеприимства в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва может побить свой прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалам Москва 24, "Россия 1", и "Россия 24".

"Никаких сомнений нет. Причем это не в ощущениях дело, а в цифрах", – подчеркнул мэр столицы. "У нас никогда не было, чтобы у нас гостиницы на 100% все были забронированы", – отметил он, добавив, что в этом году все билеты на авиарейсы, поезда и междугородние автобусы в Москву были раскуплены. Если раньше перед новогодними праздниками оставалось примерно 30–40% билетов, то теперь почти ни одного, уточнил Собянин. По словам мэра, "рекорд нам обеспечен и российских, и зарубежных туристов", даже несмотря на то, иностранные СМИ нередко пытаются отговорить путешественников от поездок в Россию.

В ходе интервью Собянин также объяснил, почему в этом году столичные власти решили разместить две трети площадок "Путешествия в Рождество" не в центре города, а "по всей периферии", в том числе в парках. "Невозможно всех собрать на Тверской и не нужно", – отметил мэр, пояснив, что фестиваль должен прийти во все районы Москвы. Мэр назвал каждый район "целым городом", у жителей которого должна быть "своя площадь, чтобы они могли праздновать и "Путешествие в Рождество", и День города, и свой районный праздник".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 13 января 2019 года. Он проходит на 78 площадках, как в центре, так и в других округах города. Для гостей фестиваля подготовили ледовые балеты, спектакли и концерты популярных исполнителей, а также игры, мастер-классы и экскурсии.

25 декабря Сергей Собянин посетил "Город Зимы" на ВДНХ. По словам мэра, на территории выставки для юных посетителей оборудовали детский каток, тюбинговую горку, а также площадки для керлинга и игры в снежки. Мэр также напомнил, что к зимнему сезону в столице открыли большое количество катков, лыжных трасс и горок.