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18:49

Сергей Собянин посетил "Город Зимы" на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг

18:49

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сергей Собянин посетил "Город зимы" на ВДНХ в преддверии Нового года.

"Специально для вас – детский каток. Здесь и тюбинговая горка, где можно прокатиться. Здесь есть керлинг и специальная площадка, где можно играть в снежки. В Москве огромное количество катков, лыжных трасс, горок. Все сегодня для детей. Дед Мороз дал Москве в этом году хорошую зиму, все работает, все снежное, ледяное. Здесь, на ВДНХ, открыт "Город зимы", где можно заниматься всем, чем только душа пожелает", – отметил мэр во время беседы с посетителями катка "Ракета".

Кроме того, Собянин поздравил юных посетителей катка с наступающим Новым годом. "Будьте хорошими спортсменами, здоровыми, умными, любите своих родителей, своих близких. Счастья вам и здоровья, успехов", – подчеркнул мэр столицы.

Каток "Ракета" рассчитан 2,4 тысячи человек и направлен на активный, спортивный и динамичный отдых.

В новогоднюю ночь гостей ВДНХ ждет шествие Дедов Морозов из разных стран, выступления музыкантов и красочный фейерверк. Также праздничные мероприятия здесь пройдут в Рождество, Старый Новый год и 14 февраля.

Помимо "Ракеты" в "Городе Зимы" на ВДНХ работают каток "Цветник", расположенный на аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Рядом с "Цветником" расположен каток для детей, на котором одновременно могут находиться 200 маленьких посетителей.

На площадке между фонтаном "Дружба народов" и павильоном № 1 "Центральный" работает площадка для спортивной игры в снежки из Японии – "Юкигассен". Справа от главного входа находится тюбинговая горка "Север" высотой семь метров, имеющая пять склонов.

Около "Москвариума" работают 20 торговых точек, где можно купить еду и сувениры.

В Новом году в павильоне номер 9 "Юные техники" откроется новый детский "Театр Сказок". Перед сценой предусмотрены специальные места для детей – пуфики. За ними для взрослых установлены мягкие скамьи.

Во время представлений сказочные персонажи будут напрямую общаться с гостями. Это стало возможным благодаря применению технологии motion capture.

С 30 ноября на ВДНХ работает "Город зимы". Для гостей впервые в истории выставки устроили сразу два катка: "Ракета" на площади Промышленности и "Цветник" на Центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также в первый раз для посетителей заработала площадка для командной игры в снежки.

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг

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