Названы города России с самыми романтичными отелями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Составлен рейтинг городов, в которых существуют отели для самых романтичных путешественников. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль, сообщает RT.

Оказалось, что самый большой поток романтиков останавливается в питерских гостиницах. Такие данные предоставили эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

"В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодоженов, например роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город", – говорится в сообщении.

Также в тройке лидеров оказались отели Москвы и Суздаля Владимирской области.

В случае, если хочется путешествия в теплые края, специалисты рекомендуют остановиться в гостиницах Сочи и Геленджика. Помимо этих городов романтиков особенно ждут в Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Ранее были названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами. Меньше всего за обед посетителям предлагается заплатить в ресторане в Тульской области. Там его средняя стоимость составит 315 рублей. Дешево покушать также можно в Забайкальском крае, Амурской, Еврейской автономной и Рязанской областях.