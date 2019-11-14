Названы самые дорогие торговые улицы мира

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Гонконгская Козуэй-Бей стала самой дорогой торговой улицей мира, свидетельствуют данные международной компании Cushman & Wakefield. Размер средней арендной ставки на этой улице составляет 2745 долларов за квадратный фут в год (25 965 евро по актуальному курсу).

На второй строчке – Пятая авеню в Нью-Йорке, где средняя стоимость аренды – 2250 долларов за квадратный фут.

Третье место – Нью-Бонд-стрит в Лондоне. Средняя стоимость аренды там составляет 1744 доллара за квадратный фут. Далее в рейтинге – Елисейские поля в Париже, Виа Монтенаполеоне в Милане, Гиндза в Токио, Питт-Стрит-Молл в Сиднее, Мендон в Сеуле и Банхофштрассе в Цюрихе.

На протяжении последних лет Столешников переулок стабильно занимает первое место в рейтинге самых дорогих торговых улиц России: арендные ставки превосходят показатели других улиц центра Москвы в два-три раза. При этом в мировом рейтинге Столешников переулок занимает 19-е место. Средняя ставка аренды в нем составила 288 долларов за квадратный фут в год. Стоимость аренды за год снизилась на два процента.

Эксперты отмечают, что с самой дорогой улицы России постепенно съезжают элитные бутики, а их место занимают кафе и рестораны. Специалисты считают, что во всем виноват запрет на парковку. Улица стала пешеходной.

Спрос на аренду офисных и торговых помещений в Москве начал восстанавливаться после падения в первой половине 2019 года. "Доля арендуемых помещений в центре Москвы резко упала из-за введения новых правил парковки и реконструкции улиц", – рассказала директор направления стрит-ритейл-компании Knight Frank Виктория Камлюк. Одной из наиболее доступных улиц в центре считается Пятницкая улица.

