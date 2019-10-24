Бизнес‑центр потребовали снести на западе Москвы

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Правительство Москвы добивается признания самовольной постройкой офисного комплекса "Квадрат" на Верейской улице.

Как пишет газета "Ведомости", в 2018 году департамент имущества подал иск к владельцу бизнес-центра – ООО "ПКФ "Ладас". Истец просит обязать собственника снести строения.

Госинспекция обнаружила, что владелец здания на 13,7 тысячи квадратных метров, построенного в 1985 году, при реконструкции увеличил площадь, следует из решения суда.

Город передавал землю в аренду под эксплуатацию здания производственного назначения. Для строительных работ фирма должна была получить разрешение, но не сделала этого.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Решение могут пересмотреть вышестоящие инстанции. Стоимость "Квадрата" оценивается в сумму до 3,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что более 40 долгостроев ликвидировали в столице в 2019 году. При этом отмечалось, что до конца года планируется решить проблему еще на 16 объектах.