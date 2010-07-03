Более 40 долгостроев ликвидировали в столице с начала года

16:57
16:57
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Фото: ТАСС/Роман Пименов
В столице за девять месяцев нынешнего года из перечня объектов незавершенного строительства исключен 41 объект, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, семь объектов достроили и ввели в эксплуатацию.
"Еще по 16 объектам выданы разрешения на строительство, а 18 объектов исключены из перечня, потому что там строительство не было начато, и эти территории свободны от застройки, либо конструкции демонтированы и проведено благоустройство территорий", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он отметил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства была организована в 2011 году.
"Площадки, на которых строительство не ведется более двух лет, дополнительно включаются в перечень, и по ним начинается системная работа", – уточнил он.
До конца года, по словам Левкина, планируется решить проблему долгостроя еще на 16 объектах.
Ранее сообщалось, что строительство домов на месте Ховринской больницы завершится в 2022 году. Площадь новой недвижимости составит около 80-100 тысяч квадратных метров.
Ховринскую больницу начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.
В ноябре 2018 года здание больницы полностью снесли. Долгострой разобрали при помощи двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровой и 44-метровой.
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