Список долгостроев в Москве за последние 8 лет сократился на 452 объекта

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За последние восемь лет список долгостроев в Москве сократился на 452 объекта, написал Сергей Собянин в Twitter.

Мэр привел в пример долгострой, который с советских времен портил облик Орехово-Борисово. Сейчас на его месте ввели в эксплуатацию два дома.

Рядом оборудовали детские и спортивные площадки. Строительство последнего, третьего, корпуса планируется завершить в сентябре.

На месте долгостроя, который с советских времен портил облик Орехово-Борисово, ввели в эксплуатацию два дома. Сделали новые детские и спортивные площадки. Строительство последнего, третьего, корпуса завершится в сентябре. За последние 8 лет решили судьбу 452 долгостроев в Москве. pic.twitter.com/G5FKTcaGT1 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 марта 2019 г.



Ранее рабочие приступили к разбору облицовки знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже – как крупнейший бизнес-центр "Зенит".

Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку "заморозили", хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%.