Рабочие разбирают "Синий зуб"

Рабочие разбирают облицовку знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже – как крупнейший бизнес-центр "Зенит" с рестораном на крыше. Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку "заморозили", хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%. За последующие годы высотка серьезно пострадала, причем не только от времени. Вандалы подпортили облик здания как изнутри, так и снаружи.
Теперь "Синий зуб" ждет грандиозная реконструкция. Долгострой превратится в современный комплекс Академии, где студенты смогут жить и учиться. Помимо учебных аудиторий, в здании будут столовая и кафе, оздоровительный центр. Запоминающийся облик здания обещают максимально сохранить. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
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