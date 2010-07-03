Рабочие разбирают "Синий зуб"

Рабочие разбирают облицовку знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже – как крупнейший бизнес-центр "Зенит" с рестораном на крыше. Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку "заморозили", хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%. За последующие годы высотка серьезно пострадала, причем не только от времени. Вандалы подпортили облик здания как изнутри, так и снаружи.

Теперь "Синий зуб" ждет грандиозная реконструкция. Долгострой превратится в современный комплекс Академии, где студенты смогут жить и учиться. Помимо учебных аудиторий, в здании будут столовая и кафе, оздоровительный центр. Запоминающийся облик здания обещают максимально сохранить. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.