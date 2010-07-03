Дома на месте Ховринской больницы закончат строить в 2022 году

Строительство домов на месте Ховринской больницы завершится в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что дома начнут строить этим летом. Площадь новой недвижимости составит около 80-100 тысяч квадратных метров.
Ховринскую больницу начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.
В ноябре 2018 года здание больницы полностью снесли. Долгострой разобрали при помощи двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый.
Снос здания бывшей Ховринской больницы
В феврале этого года были завершены работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы.
На ее месте построят четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой.
На месте Ховринской больницы планируется построить жилой микрорайон
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