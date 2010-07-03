Дома на месте Ховринской больницы закончат строить в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство домов на месте Ховринской больницы завершится в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что дома начнут строить этим летом. Площадь новой недвижимости составит около 80-100 тысяч квадратных метров.

Ховринскую больницу начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.

В ноябре 2018 года здание больницы полностью снесли. Долгострой разобрали при помощи двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый.



Снос здания бывшей Ховринской больницы

В феврале этого года были завершены работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы.

На ее месте построят четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой.

