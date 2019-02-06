Завершились работы по извлечению фундаментов Ховринской больницы

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В Москве завершились работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

"Работы по извлечению фундаментов здания больницы завершены, произведена обратная засыпка грунта, в данный момент на объекте завершаются работы по организации рельефа", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на месте Ховринской больницы в течение двух месяцев начнут строить жилые дома.

Ховринскую больницу полностью снесли в ноябре 2018 года. Долгострой разбирали с помощью двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый.

На месте больницы планируют построить четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой. Площадь домов в сумме составит около 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч – квартиры.

Ховринскую больницу начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.