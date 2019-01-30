Дома на месте Ховринской больницы планируют начать строить в ближайшее время

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

На месте Ховринской больницы в течение двух месяцев начнут строить жилые дома, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Саму больницы мы давно снесли, сейчас работаем с основанием, достаем фундаменты, перерабатываем на крошку бетонную и вывозим. В ближайшие два месяца выйдем на стройку жилья", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

В ноябре 2018 года полностью снесли Ховринскую больницу. Долгострой разбирали с помощью двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый.

В феврале текущего года планируют завершить работы по извлечению фундаментов здания, а также вывести строительный мусор.

На месте больницы планируют построить четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой. Площадь домов в сумме составит около 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч – квартиры.

Ховринскую больницу начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.

Площадка выставлялась на торги, но желающих приобрести ее не нашлось. В 2016 году власти города приняли решение о сносе здания и возведении жилья.