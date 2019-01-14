Работы по извлечению фундаментов Ховринской больницы завершат в конце февраля

портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице в феврале текущего года планируют завершить работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы, а также вывести строительный мусор, сообщает пресс-службу департамента строительства Москвы.

"Завершаются работы по извлечению фундаментов здания больницы. Планируемый срок окончания всех работ и вывоза мусора на объекте – февраль", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

В ноябре 2018 года полностью снесли Ховринскую больницу. Долгострой разбирали с помощью двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый. Каждый из них оснащен тяжелыми гидравлическими ножницами. Такая техника идеально подходит для безопасного высотного демонтажа 45-метрового здания Ховринской больницы.

На месте больницы планируют возвести четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой. Площадь домов в сумме составит около 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч – квартиры.