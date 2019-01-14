Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:32

Работы по извлечению фундаментов Ховринской больницы завершат в конце февраля

город строительство

07:32

Поделиться в социальных сетях:

портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице в феврале текущего года планируют завершить работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы, а также вывести строительный мусор, сообщает пресс-службу департамента строительства Москвы.

"Завершаются работы по извлечению фундаментов здания больницы. Планируемый срок окончания всех работ и вывоза мусора на объекте – февраль", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

В ноябре 2018 года полностью снесли Ховринскую больницу. Долгострой разбирали с помощью двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый. Каждый из них оснащен тяжелыми гидравлическими ножницами. Такая техника идеально подходит для безопасного высотного демонтажа 45-метрового здания Ховринской больницы.

На месте больницы планируют возвести четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой. Площадь домов в сумме составит около 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч – квартиры.

Снос здания бывшей Ховринской больницы

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика