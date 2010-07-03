Крупный самострой снесли в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупный самострой, в котором располагалось кафе, снесли в Лосиноостровском районе Москвы по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"Строение кафе, возведенное без разрешительной документации, с нарушением норм и требований земельного законодательства, демонтировали по адресу: улица Изумрудная, владение 3, строение 2. Земельный участок был предоставлен в аренду для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации детского кафе. Со временем ресторатор решил расширить свои владения и по соседству, на смежном земельном участке пристроил самострой – капитальную пристройку 439,4 квадратных метра, объединив строения в единый объект и оформив право собственности. В самострое открыл ресторан "Карамель", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что исходно-разрешительная документация на осуществление строительства пристройки не была выдана. Также он отметил, что разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию не оформлялись.

Вопрос законности пристройки был рассмотрен в судебном порядке. Решение Арбитражного суда Москвы об освобождении земельного участка и сносе незаконной пристройки оставлено без изменения.

Сейчас работы по сносу незаконного строения в Северо-Восточном административном округе находятся в завершающей стадии. Вывозится строительный мусор.

