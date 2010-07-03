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Город

13:31

Торговый объект освободили от самостроя в Строгине

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Строгине снесли незаконные пристройки, которые располагались в подколоннадном пространстве здания, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Госинспекцию по недвижимости Москвы.

Самострой располагался на первом этаже владения 10, корпуса 1, по улице Кулакова. Там находились объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

"Разрешение на строительство, реконструкцию объекта не выдавалось, земельный участок под данные цели не предоставлялся", – отметили в инспекции.

Собственникам здания было предписано привести здание в первоначальный вид. К настоящему моменту демонтаж самовольно возведенных помещений завершен.

Ранее Госинспекция по недвижимости предотвратила незаконное строительство ТЦ у станции "Кусково". На территории планировалось построить торговый центр, под который уже был залит фундамент.

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