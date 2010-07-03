Госинспекция по недвижимости предотвратила незаконное строительство ТЦ у станции "Кусково"

Госинспекция по недвижимости сообщила о пресечении незаконного строительства возле железнодорожной станции "Кусково". Об этом информирует Агентство "Москва".
"В районе Новогиреево на улице Перовская, владение 66Д не допустили возведение самостроя и пресекли нарушение на начальном этапе. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий вблизи железнодорожной платформы "Кусково" Госинспекцией по недвижимости обнаружены признаки самовольного строительства", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на земельном участке площадью 3 тысячи 220 квадратных метров уже был залит фундамент. На территории планировалось построить торговый центр.
"Факт незаконного использования земельного участка пресечен на этапе возведения фундамента. Оперативно приняты меры по освобождению незаконно используемой территории", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Добавляется, что демонтажные работы уже осуществлены в полном объеме. Земельный участок был полностью освобожден.
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