Самострой ликвидировали в поселке Ватутинки в ТиНАО

Незаконное здание автомойки и кафе уничтожили в районе поселка Ватутинки. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.
"В ходе контрольно-инспекционных мероприятий Госинспекцией по недвижимости установлено, что на данном участке размещены строения автомойки и кафе. Объекты созданы без разрешительной документации на земельном участке, не предоставленном под строительство", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате было освобождено более 6 тысяч квадратных метров земли. В пресс-службе подчеркнули, что на размещение данных построек у хозяев не было никаких оснований.
Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что ведомством приняты все необходимые меры по выводу незаконных строений из эксплуатации. Данный земельный участок сейчас полностью освобожден от самостроя.
Ранее самострой на площади в 400 квадратных метров снесли на Дмитровском шоссе. Освобожденную территорию планируется задействовать под возведение эстакад, а также многоуровневых транспортных развязок.
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