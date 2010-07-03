Автомоечный комплекс снесли в столичном районе Измайлово

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автомоечный комплекс площадью 80 квадратных метров демонтировали в столичном районе Измайлово. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Строение снесли на улице 2-я Прядильная, владение 1. Отмечается, что здание возвели при отсутствии разрешительной документации и без надлежащего оформления земельно-правовых отношений.

Участке был предназначен для эксплуатации зданий промышленного и торгового назначения. При этом самострой представлял потенциальную угрозу для окружающей среды и мог стать причиной внештатных ситуаций.

Торговый центр, также возведенный без необходимой документации, ранее снесли в столичном районе Отрадное. В настоящее время на освобожденной территории осуществляется парковка автотранспорта.