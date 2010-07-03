На Дмитровском шоссе снесли самострой на площади в 400 квадратных метров

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Участок площадью более 400 квадратных метров освободили от незаконных построек в границах строительства Северо-Восточной хорды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Земельный участок расположен на Дмитровском шоссе, владение 58д. Там находились незаконный складской ангар и металлический кунг контейнерного типа. Разрешительной документации на них не было.

Освобожденную территорию задействуют под возведение эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино" и "Ботанический сад".

Там же построят эстакады-съезды Ярославского шоссе и мосты через реку Яузу и реку Лихоборку.

Также планируется провести переустройство инженерных сетей и коммуникаций, и реконструировать улично-дорожную сеть.

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

Общая протяженность СВХ составит 35 километров. Она пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.