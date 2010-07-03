Три эстакады построят на Северо-Восточной хорде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три эстакады через пути Ярославского направления МЖД возведут у пересечения Северо-Восточной хорды (СВХ) и Ярославского шоссе, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Строительство участка хорды планируем завершить в 2022 году", – рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что первая эстакада пройдет по основному ходу магистрали. Вторая эстакада будет расположена при съезде направо с хорды на шоссе, а третья станет частью съезда направо с СВХ на Ярославское шоссе в сторону области.

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

Общая протяженность СВХ составит 35 километров. Она пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

До конца текущего года также планируют достроить четыре моста через Москву-реку и Сетунь. Два моста соорудят через реку Сетунь в районе Раменки, они появятся при работах над Южным дублером Кутузовского проспекта.

Возводят мост и в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мневники. Кроме того, строится мостовой переезд через Москву-реку в Кожуховском затоне.

