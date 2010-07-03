Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную стройку на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное использование земельного участка на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано по адресу: улица Электрозаводская, владение 29. На земельном участке общего пользования без разрешительной документации велись работы по строительству пристройки к зданию.

Отмечается, что земельный участок был предоставлен в аренду юридическому лицу под эксплуатацию административного здания, гаража и прилегающей территории под благоустройство. Организация самовольно осуществила пристройку четырех объектов площадью свыше 60 квадратных метров которые использовались в подсобных и хозяйственно-складских целях.

Как уточнили в Госинспекции, к нарушителю применены штрафные санкции. Земельный участок освобожден.

Ранее незаконные строительные работы были выявлены на юго-востоке столицы. Речь идет о строительстве на улице Академика Скрябина во владении 14. На земельном участке общего пользования без разрешительной документации велись работы по строительству пристройки к магазину.

