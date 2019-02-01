Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:45

Землю в ЮВАО освободили от самостроя

строительство недвижимость

21:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы освободила от самостроя земельный участок в Нижегородском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решение суда о демонтаже незаконной постройки исполнено. В Нижегородском районе осуществлен снос незаконно возведенного офисного здания по адресу: улица Нижегородская, дом №104, строение 2", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее на этом земельном участке без разрешительной документации и документов на землю было возведено административно-офисное здание площадью более 2600 квадратных метров. Арбитражный суд Москвы признал постройку незаконной. Владельца обязали демонтировать самострой и освободить земельный участок.

Префектура ЮВАО снесла незаконный объект. Сейчас ведутся работы по расчистке территории и вывозу строительного мусора. В дальнейшем на месте незаконного самостроя появится переезд через железнодорожные пути МКЖД от улицы Пруд Ключики до улицы 1-й Фрезерной. Он будет связывать два района.

Ранее на северо-востоке Москвы земельный участок был освобожден от незаконной постройки.

строительство недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика