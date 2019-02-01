Землю в ЮВАО освободили от самостроя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы освободила от самостроя земельный участок в Нижегородском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решение суда о демонтаже незаконной постройки исполнено. В Нижегородском районе осуществлен снос незаконно возведенного офисного здания по адресу: улица Нижегородская, дом №104, строение 2", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее на этом земельном участке без разрешительной документации и документов на землю было возведено административно-офисное здание площадью более 2600 квадратных метров. Арбитражный суд Москвы признал постройку незаконной. Владельца обязали демонтировать самострой и освободить земельный участок.

Префектура ЮВАО снесла незаконный объект. Сейчас ведутся работы по расчистке территории и вывозу строительного мусора. В дальнейшем на месте незаконного самостроя появится переезд через железнодорожные пути МКЖД от улицы Пруд Ключики до улицы 1-й Фрезерной. Он будет связывать два района.

Ранее на северо-востоке Москвы земельный участок был освобожден от незаконной постройки.