Земельный участок на северо-востоке Москвы освободили от самостроя

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Земельный участок на северо-востоке столицы освобожден от незаконной постройки, передает Агентство "Москва".

Как сообщили Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, речь идет о самострое на улице 1-я Мытищинская, владение 3, строение 1.

По данному адресу без разрешительной документации было возведено двухэтажное строение лаборатории качества продукции. Здание было построено с нарушением норм и требований земельного законодательства.

В настоящее время приняты меры по демонтажу постройки, территория освобождена.

Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную стройку на улице Академика Скрябина. На земельном участке общего пользования без разрешительной документации велись работы по строительству пристройки к магазину.

Строительство остановлено, осуществлен демонтаж возведенных опор и перекрытий. К нарушителю применены штрафные санкции.