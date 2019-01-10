Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную стройку на юго-востоке Москвы

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Незаконные строительные работы на юго-востоке столицы выявила Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, передает Агентство "Москва".

Речь идет о строительстве на улице Академика Скрябина во владении 14. На земельном участке общего пользования без разрешительной документации велись работы по строительству пристройки к магазину.

К настоящему моменту строительство остановлено, осуществлен демонтаж возведенных опор и перекрытий.

Как уточнили в Госинспекции, к нарушителю применены штрафные санкции. Земельный участок освобожден.

Ранее на западе столицы демонтировали нелегальную пристройку по продаже шаурмы. От самостроя освободили объекты, примыкающие к жилому дому 35 на улице Большая Филевская.

Собственники местного магазина решили расширить торговые площади. Без разрешительной документации они пристроили к магазину дополнительное помещение. В настоящее время объект приобрел первоначальный вид.