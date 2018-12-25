Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:12

Незаконную пристройку по продаже шаурмы на западе Москвы демонтировали

город строительство

02:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На западе столицы демонтировали нелегальную пристройку по продаже шаурмы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, объекты, примыкающие к жилому дому 35 на улице Большая Филевская, освободили от самостроя.

По соседству с многоквартирным жилым домом располагается магазин. Его собственники решили расширить торговые площади. Без разрешительной документации они пристроили к магазину дополнительное помещение.

Сообщается, что в настоящее время самовольная пристройка демонтирована. Объект приобрел первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что жители высотки на Проспекте мира недовольны соседством с владельцами бассейна на крыше дома. Обеспокоенные люди опасаются, что кровля не рассчитана на такую нагрузку и может рухнуть.

На данном участке возведено несколько незаконных построек. Самострой нарушил все перекрытия и теперь во время дождя по стенам текут ручьи.

При этом выяснить, кто живет в элитном пентхаусе, пока не удается. Собственник не желает контактировать с соседями.

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика