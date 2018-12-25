Незаконную пристройку по продаже шаурмы на западе Москвы демонтировали

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На западе столицы демонтировали нелегальную пристройку по продаже шаурмы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, объекты, примыкающие к жилому дому 35 на улице Большая Филевская, освободили от самостроя.

По соседству с многоквартирным жилым домом располагается магазин. Его собственники решили расширить торговые площади. Без разрешительной документации они пристроили к магазину дополнительное помещение.

Сообщается, что в настоящее время самовольная пристройка демонтирована. Объект приобрел первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что жители высотки на Проспекте мира недовольны соседством с владельцами бассейна на крыше дома. Обеспокоенные люди опасаются, что кровля не рассчитана на такую нагрузку и может рухнуть.

На данном участке возведено несколько незаконных построек. Самострой нарушил все перекрытия и теперь во время дождя по стенам текут ручьи.

При этом выяснить, кто живет в элитном пентхаусе, пока не удается. Собственник не желает контактировать с соседями.