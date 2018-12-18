Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке

Фото: телеканал Москва 24

Жители высотки на Проспекте мира недовольны соседством с владельцами бассейна на крыше здания. Люди жалуются на постоянные протечки и запах мангала, сообщает телеканал Москва 24.

Жильцы опасаются, что кровля не рассчитана на такую нагрузку, и в один момент может рухнуть. Кроме того, постоянные протечки породили в квартирах мокриц, а вентиляция не работает.

Выяснить, кто живет в элитном пентхаусе, пока не удается. Собственник не желает контактировать с соседями. По словам жителей дома, квартира сдается за 330 тысяч рублей в месяц.

На крыше возведено несколько незаконных построек. Самострой нарушил все перекрытия и теперь во время дождя по стенам текут ручьи.

Чем недовольны жители дома с бассейном на крыше в Москве



По словам советника жилищной инспекции по СВАО Ольги Скоркиной, собственнику выдано предписание УК, чтобы он привел фасад дома в соответствии с проектной документацией.

В Мосжилинспекции заявили, что крышу дома и балконы необходимо привести в порядок к маю. Представитель управляющей компании заявил, что не видел собственника жилья три года.

Владельцы самостроя должны убрать все за свой счет, иначе им грозит суд. В этом случае ломать бассейн придут коммунальщики в сопровождении приставов.

Накануне на юге столицы произошел новый скандал с онкобольными детьми. Жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. Москвичи уже обратились к участковому.