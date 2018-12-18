Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 08:41

Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке

общество

18 декабря, 08:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Жители высотки на Проспекте мира недовольны соседством с владельцами бассейна на крыше здания. Люди жалуются на постоянные протечки и запах мангала, сообщает телеканал Москва 24.

Жильцы опасаются, что кровля не рассчитана на такую нагрузку, и в один момент может рухнуть. Кроме того, постоянные протечки породили в квартирах мокриц, а вентиляция не работает.

Выяснить, кто живет в элитном пентхаусе, пока не удается. Собственник не желает контактировать с соседями. По словам жителей дома, квартира сдается за 330 тысяч рублей в месяц.

На крыше возведено несколько незаконных построек. Самострой нарушил все перекрытия и теперь во время дождя по стенам текут ручьи.

Чем недовольны жители дома с бассейном на крыше в Москве


По словам советника жилищной инспекции по СВАО Ольги Скоркиной, собственнику выдано предписание УК, чтобы он привел фасад дома в соответствии с проектной документацией.

В Мосжилинспекции заявили, что крышу дома и балконы необходимо привести в порядок к маю. Представитель управляющей компании заявил, что не видел собственника жилья три года.

Владельцы самостроя должны убрать все за свой счет, иначе им грозит суд. В этом случае ломать бассейн придут коммунальщики в сопровождении приставов.

Накануне на юге столицы произошел новый скандал с онкобольными детьми. Жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. Москвичи уже обратились к участковому.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика