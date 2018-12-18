Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке

Жители высотки на Проспекте мира недовольны соседством с владельцами бассейна на крыше здания. Люди жалуются на постоянные протечки и запах мангала, сообщает телеканал Москва 24.
Жильцы опасаются, что кровля не рассчитана на такую нагрузку, и в один момент может рухнуть. Кроме того, постоянные протечки породили в квартирах мокриц, а вентиляция не работает.
Выяснить, кто живет в элитном пентхаусе, пока не удается. Собственник не желает контактировать с соседями. По словам жителей дома, квартира сдается за 330 тысяч рублей в месяц.
На крыше возведено несколько незаконных построек. Самострой нарушил все перекрытия и теперь во время дождя по стенам текут ручьи.
Чем недовольны жители дома с бассейном на крыше в Москве
По словам советника жилищной инспекции по СВАО Ольги Скоркиной, собственнику выдано предписание УК, чтобы он привел фасад дома в соответствии с проектной документацией.
В Мосжилинспекции заявили, что крышу дома и балконы необходимо привести в порядок к маю. Представитель управляющей компании заявил, что не видел собственника жилья три года.
Владельцы самостроя должны убрать все за свой счет, иначе им грозит суд. В этом случае ломать бассейн придут коммунальщики в сопровождении приставов.
Накануне на юге столицы произошел новый скандал с онкобольными детьми. Жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. Москвичи уже обратились к участковому.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.