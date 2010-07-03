Госинспекция ликвидировала самострой на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы по решению суда снесли самовольно возведенную надстройку, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.
"Судебное решение о демонтаже незаконной надстройки исполнено. В Нижегородском районе осуществлен снос надстроенных помещений по адресу улица Новохохловская, владение 12, строение 2", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
Как уточняется, ранее на данном участке незаконно возвели надстройку, за счет чего увеличились площадные характеристики помещений второго этажа и в целом объекта. Никаких документов на землю не оформляли.
Ранее в районе поселка Ватутинки снесли незаконное здание автомойки и кафе. В результате было освобождено более 6 тысяч квадратных метров земли. В пресс-службе подчеркнули, что на размещение данных построек у хозяев не было никаких оснований. Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что ведомством приняты все необходимые меры по выводу незаконных строений из эксплуатации. Данный земельный участок полностью освободили от самостроя.
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