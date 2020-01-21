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Общество

21 января, 23:13

Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами

общество еда

Фото: depositphotos/fudio

Специалисты Росстата провели исследование, в ходе которого определили регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами, передает News.ru.

Меньше всего за обед посетители заплатят в ресторане в Тульской области. Там его средняя стоимость составит 315 рублей. Дешево пообедать также можно в Забайкальском крае (347 рублей), Амурской (358), Еврейской автономной (363) и Рязанской (364) областях.

Самая высокая цена на обеды в ресторанах зафиксирована в Чечне, его средняя стоимость составляет 1334 рубля. В пятерке рейтинга также оказались Ярославская (1330), Московская (1242), Новгородская (1201) области и Ставропольский край (1163). Москва находится в рейтинге на десятом месте (1056 рублей).

Меньше всего за ужин заплатят жители Ингушетии – 1434 рубля. Чуть дороже в Курской (1552 рубля) и Рязанской (1598 рублей) областях. Самый дорогой ужин зафиксирован в Магаданской области (3814 рублей), Москве (3682 рубля) и Новосибирской области (3102 рубля).

Ранее сообщалось, что лидером по динамике открытий в крупных городах России стали рестораны с вьетнамской кухней. Количество заведений за прошлый год возросло на 91%. В ноябре таких заведений насчитывалось порядка 440. На втором месте находятся заведения с китайской кухней, на третьем – узбекская кухня.

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