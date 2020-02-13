Новую гостиницу построят на Ленинском проспекте в Москве

Фото: archsovet.msk.ru

Москомархитектура разрешила построить гостиничный комплекс на юго-западе Москве, передает "Вечерняя Москва".

Оно расположится по адресу Ленинский проспект владение 90/2. Здание площадью 33 тысячи квадратных метров спроектировало бюро Blank Architects.

В комплексе также расположится фитнес-центр со спа-зоной, трансформируемые банкетные и конференц-залы, лобби-бар и подземная парковка.

На последнем этаже появится ресторан авторской кухни с панорамным видом. Отмечается, что здание будет выделяться контрастным и геометричным фасадом.

Ранее стало известно, что гостиничный комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров построят на Тверской улице в центре столицы в 2020 году.