Гостиничный комплекс в столичном районе Тверской построят в 2020 году

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Гостиничный комплекс площадью более 25 тысяч квадратных метров построят в центре столицы в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Объект возводится по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, владение 2.

Проектом предусмотрено строительство девятиэтажного здания с трехуровневой подземной автостоянкой на 89 машиномест. В комплексе будет 145 гостиничных номеров и 37 апартаментов.

Ранее реставраторы приступили к спасению уникального архитектурного убранства гостиницы "Пекин". Вернуть облик всем элементам планируется уже в октябре 2019 года.