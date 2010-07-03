Началась реставрация столичной гостиницы "Пекин"

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Реставраторы приступили к спасению уникального архитектурного убранства гостиницы "Пекин", передает портал мэра и правительства города.

Как сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы специалисты приведут в порядок скульптуры, декоративные панно, балясины и другие исторические детали.

Гостиница – образец сталинского ампира с присущими этому направлению деталями: лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, а также росписями.

Сложность работ заключается в том, что они проводятся на высоте более 60 метров, указали в Мосгорнаследии. Вернуть облик всем элементам планируется уже в октябре 2019 года.

Ранее стало известно, что гостиницу "Пекин" выставили на открытые торги в электронном аукционе, которые пройдут 2 сентября.

Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице. До 2003 года здание принадлежало мэрии Москвы.