Московскую гостиницу "Пекин" выставили на торги

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила московскую гостиницу "Пекин" на открытые торги в электронном аукционе, которые пройдут 2 сентября.

Стартовая цена комплекса площадью около 26 тысяч квадратных метров составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 августа.

Как говорится в сообщении компании, предметом аукциона станет право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных акций.

Четырехзвездочный гостинично-офисный комплекс перешел в собственность компании в 2009 году. Основным акционером является банк ВТБ.

Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице. До 2003 года здание принадлежало мэрии Москвы.

Ранее сообщалось, что сейчас на торгах находится больше 400 объектов столичной недвижимости общей площадью 68 тысяч квадратных метров.