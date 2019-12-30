Женщина почти три месяца бесплатно прожила в московском отеле

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Постоялица столичного отеля почти три месяца бесплатно прожила в отеле "Марриотт Москва Тверская".

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, женщина ввела в заблуждение администрацию и выехала из номера, не оплатив счет за проживание.

26 декабря в полицию обратился представитель отеля на улице 1-я Тверская-Ямская. Он сообщил, что с 9 сентября по 1 декабря 2019 года там проживала девушка, которая скрылась.

Задолженность за проживание составила почти 800 тысяч рублей, рассказали в гостинице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тело девушки, одна рука которой была прикована к кровати наручниками для ролевых игр, ранее нашли в мини-гостинице в Тверском районе столицы.