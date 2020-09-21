ФАС обязала сервис Booking не требовать от гостиниц гарантии лучшей цены

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Федеральная антимонопольная служба РФ выдала организации Booking.сom второе предупреждение, согласно которому надо прекратить требовать от гостиниц и отелей гарантии лучшей цены для сервиса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По информации ФАС, действия ООО "Booking.com B.V." могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей", – заявили в пресс-службе.

В декабре прошлого года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании. Установлено, что когда гостиница заключала договор с Booking.com о публикации цен на услуги на определенных условиях, то лишалась возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации.

В ФАС считают, что действия Booking могли привести к ущемлению интересов гостиниц. Предупреждение российского ведомства сервису по бронированию жилья надо исполнить до 18 октября, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что второй этап программы кешбэка за туры по РФ может стартовать в октябре. С начала акции ее участниками стали свыше 60 тысяч туристов.