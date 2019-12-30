ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против сервиса бронирования Booking.com о нарушении закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, сервис навязывает отелям на территории России условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров.

12 ноября ФАС выдала предостережение сайту Booking.com из-за навязывания российским предпринимателям невыгодных условий.

Речь идет об исключении из соглашения с партнерами (гостиницы, хостелы и отели) пункта о предоставлении лучшей цены. Нарушение сервис должен был устранить в течение месяца.

Booking.com обвинили в продвижении нелегальных гостиниц. Зачастую сервисы присваивают статус и "звездность" отеля частному жилью, которое не имеет права предоставлять туристические услуги. Тем самым тревел-агентства вводят потребителей в заблуждение и дискриминируют игроков с лицензией, считают в организации "Опора России".

В пресс-службе Booking.com, в свою очередь, сообщили, что компания убеждена в том, что ее модель обеспечивает пользователям прозрачный и последовательный подход к сравнению цен, а также предоставляет партнерам дополнительные возможности для развития бизнеса.