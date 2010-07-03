Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:55

ФАС обязала Booking.com не требовать лучших цен от отелей

общество

Фото: depositphotos/LDProd

ФАС выдала предостережение сайту Booking.com из-за навязывания российским предпринимателям невыгодных условий.

Речь идет об исключении из соглашения с партнерами (гостиницы, хостелы и отели) пункта о предоставлении лучшей цены.

"Считаем, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке", – говорится на сайте ведомства.

Нарушения сервис должен устранить в течение месяца.

Ранее Booking.com обвинили в продвижении нелегальных гостиниц. Зачастую сервисы присваивают статус и "звездность" отеля частному жилью, которое не имеет права предоставлять туристические услуги. Тем самым тревел-агентства вводят потребителей в заблуждение и дискриминируют игроков с лицензией, считают в организации "Опора России".

Это уже не первая жалоба на сервис онлайн-бронирования. Весной прошлого года глава туроператора "Свой туристический сервис" предложил Минкульту ограничить работу сервиса – министерство и Ростуризм выступили против запрета. В 2015 году в ФАС обратилось турагентство OnlineTur.ru, но тогда ФАС не нашла нарушений в работе сервиса.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика