ФАС обязала Booking.com не требовать лучших цен от отелей

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ФАС выдала предостережение сайту Booking.com из-за навязывания российским предпринимателям невыгодных условий.

Речь идет об исключении из соглашения с партнерами (гостиницы, хостелы и отели) пункта о предоставлении лучшей цены.

"Считаем, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке", – говорится на сайте ведомства.

Нарушения сервис должен устранить в течение месяца.

Ранее Booking.com обвинили в продвижении нелегальных гостиниц. Зачастую сервисы присваивают статус и "звездность" отеля частному жилью, которое не имеет права предоставлять туристические услуги. Тем самым тревел-агентства вводят потребителей в заблуждение и дискриминируют игроков с лицензией, считают в организации "Опора России".

Это уже не первая жалоба на сервис онлайн-бронирования. Весной прошлого года глава туроператора "Свой туристический сервис" предложил Минкульту ограничить работу сервиса – министерство и Ростуризм выступили против запрета. В 2015 году в ФАС обратилось турагентство OnlineTur.ru, но тогда ФАС не нашла нарушений в работе сервиса.

