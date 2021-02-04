Гостевые дома могут легализовать в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В федеральном агентстве по туризму РФ поддержали идею создания гостевых домов, сообщает News.ru со ссылкой на депутата ГД Светлану Бессараб.
В конце ноября Бессараб отправила письмо в туристическое ведомство. Многие владельцы недвижимости пострадали в 2019 году, когда в частных домах запретили оказывать гостиничные услуги. Сдавать жилье можно, но убираться в апартаментах, предоставлять питание владельцы домов больше не смогли.
В результате в законодательстве предлагают закрепить определение "гостевой дом". С новым документом надо будет редактировать множество правовых актов, потому что к таким местам потребуется применять аналогичные требования, как и к гостиницам.
В частности, владелец подобного дома будет не только иметь в нем регистрацию, но и сможет сдавать номера постояльцам. Бессараб обратила внимание, что проект коснется порядка 200 тысяч мест размещения в Краснодарском крае и 100–150 тысяч в Крыму.
Данный законопроект планируют разработать к декабрю 2021 года. Уже в марте следующего года, как предполагается, его внесут на рассмотрение в Государственную думу.
Ранее Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивах в январе. По сравнению с декабрем 2020 года турпоток уменьшился всего лишь на 4,3%.
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