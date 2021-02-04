Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивах в январе

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что граждане РФ стали самыми частыми гостями Мальдивских островов в январе 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В министерстве туризма Мальдив ранее сообщили, что с начала текущего года государство посетили 92 103 иностранных туриста. По сравнению с декабрем 2020 года турпоток уменьшился всего лишь на 4,3%.

Топ-3 по числу иностранных гостей возглавила Россия с 20 973 туристами. Также на Мальдивские острова приезжали граждане Индии (19 135 человек) и Украины (7 210 туристов). В последних двух случаях прирост по сравнению с январем 2020 года составил 38,2 и 196% соответственно.

Повышенное внимание со стороны иностранных туристов объясняется закрытием многих курортов из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, подобная тенденция сохранится и в феврале, и, вероятно, весной 2021 года.

Итоги января 2021 года также подвели эксперты в области пассажирских перевозок. Аналитики сообщили, что самым дорогим перелетом первого месяца зимы стал рейс из Москвы в Канкун и обратно. Поездом дороже всего оказалось отправиться из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне.

