В РСТ рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка

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Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По ее словам, в письме говорится, что в рамках акции будут продаваться турпакеты, круизы и размещение в отелях вплоть до 20 июня текущего года.

Тюрина отметила, что туроператорам было рекомендовано разработать предложения, в том числе на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы, а также майские праздники.

"В частности, это могут быть путевки выходного дня, включая активный отдых, спа-программы и санаторно-курортное лечение, событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона и туры для школьников", – рассказала пресс-секретарь РСТ.

Основные условия акции остаются прежними: поездка должна длиться не менее двух ночей, возврат средств от купленной путевки составляет 20% от стоимости, однако не превышает сумму в размере 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Тур должен быть оплачен картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость покупки не ограничена.

"Ни дата начала третьего этапа, ни окно продаж в письме не обозначены. Судя по рекомендации подготовить предложения, в том числе на 23 февраля, акция должна начаться до этого праздника", – добавила представитель РСТ.

Как стало известно ранее, в России может появиться транспортный кешбэк на покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, в настоящий момент проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха находится на обсуждении.

Ранее сообщалось, что Ростуризм выступил с предложением включить в программу кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России. Сообщалось, что в данную программу пока вошли только те санатории, которые прошли специальную классификацию.