Стало известно, что чаще всего дети спрашивают о родителях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ко Дню защиты детей "Яндекс" изучил популярные поисковые запросы детей и взрослых.
Так, несовершеннолетние чаще всего интересовались, что подарить родителям, аниме, которые можно посмотреть с ними, и как уговорить взрослых купить собаку.
Также дети в возрасте до 17 лет часто искали в интернете ответы на такие вопросы, как отключить родительский контроль на телефоне, как понять, что родитель тебя не любит, что делать, если тебя не понимают, и в каких случаях родители могут быть лишены прав.
Нередко встречались вопросы от детей о том, в каких случаях родители могут гордиться ими.
Самый популярный вопрос, на который родители пытались узнать ответ, – как и на каком сроке можно узнать пол ребенка. Также взрослые часто интересуются детским досугом: в топ-3 попали запросы "куда сходить с ребенком" и "чем занять детей в праздники".
Наименее популярные запросы у российских родителей – "как научить ребенка читать" и "когда дети начинают ползать". Меньше всего запросов касалось темы перевозки детей без специального кресла.
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